「初代大警視」川路利良の墓所 縁者が清掃 東京・青山霊園
(2019/06/23 13:00)
日本警察の礎を築いた川路利良が17日で生誕185年となったのに合わせ、親族や歴史研究家らは22日、東京・青山霊園の墓所を清掃した。
墓所を清掃する川路利良の関係者＝東京・港区の青山霊園
１月に設立した一般社団法人「川路大警視顕彰会」の主催。代表理事で６代目直系子孫の川路利樹さん(41)＝東京都＝ら８人が約１時間汗を流し、功績や人柄を語る勉強会もあった。
（記事全文は23日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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