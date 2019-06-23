「初代大警視」川路利良の墓所 縁者が清掃　東京・青山霊園

(2019/06/23 13:00)

墓所を清掃する川路利良の関係者＝東京・港区の青山霊園

日本警察の礎を築いた川路利良が17日で生誕185年となったのに合わせ、親族や歴史研究家らは22日、東京・青山霊園の墓所を清掃した。１月に設立した一般社団法人「川路大警視顕彰会」の主催。代表理事で６代目直系子孫の川路利樹さん(41)＝東京都＝ら８人が約１時間汗を流し、功績や人柄を語る勉強会もあった。