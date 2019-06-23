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「初代大警視」川路利良の墓所 縁者が清掃　東京・青山霊園

(2019/06/23 13:00)
墓所を清掃する川路利良の関係者＝東京・港区の青山霊園
　日本警察の礎を築いた川路利良が17日で生誕185年となったのに合わせ、親族や歴史研究家らは22日、東京・青山霊園の墓所を清掃した。
　１月に設立した一般社団法人「川路大警視顕彰会」の主催。代表理事で６代目直系子孫の川路利樹さん(41)＝東京都＝ら８人が約１時間汗を流し、功績や人柄を語る勉強会もあった。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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