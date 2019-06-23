県出身の沖縄戦没者追悼　鹿児島市護国神社で慰霊祭

(2019/06/23 23:00)

玉串をささげて、沖縄戦で犠牲となった鹿児島県出身者らを追悼する池田穰会長＝鹿児島市の護国神社

太平洋戦争末期の沖縄戦で２０万人超に上る戦没者を追悼する「慰霊の日」の２３日、鹿児島県出身の犠牲者を悼む慰霊祭が鹿児島市の護国神社であった。遺族ら約１２０人が参列し、２９２８人の冥福を祈り、恒久平和への誓いを新たにした。主催した県沖縄戦没者慰霊会の池田穰会長（８４）は「平和で豊かな今日においてこそ、過去を謙虚に振り返り、惨禍を繰り返すことのないよう、さらに努力を傾ける」と述べた。