鹿児島交響楽団が定期演奏会　１２００人魅了

(2019/06/24 13:00)

表現豊かな演奏を見せる鹿児島交響楽団の第９１回定期演奏会＝鹿児島市の宝山ホール

鹿児島交響楽団の第９１回定期演奏会（同楽団、南日本新聞社など主催）が２３日、鹿児島市の宝山ホールであった。同楽団初演となるラベルの「ピアノ協奏曲ト長調」やベートーベンの「交響曲第３番『英雄』」など、多彩な解釈で豊かに表現しきった演奏で約１２００人を魅了した。指揮者は３月まで神奈川フィルハーモニー管弦楽団で副指揮者を務めた阿部未来さん、ソリストに昨年の南日本音楽コンクールでグランプリを受賞した東京芸術大学１年の鮫島彩音さんを迎えた。