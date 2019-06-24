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鹿児島交響楽団が定期演奏会　１２００人魅了

(2019/06/24 13:00)
表現豊かな演奏を見せる鹿児島交響楽団の第９１回定期演奏会＝鹿児島市の宝山ホール
　鹿児島交響楽団の第９１回定期演奏会（同楽団、南日本新聞社など主催）が２３日、鹿児島市の宝山ホールであった。同楽団初演となるラベルの「ピアノ協奏曲ト長調」やベートーベンの「交響曲第３番『英雄』」など、多彩な解釈で豊かに表現しきった演奏で約１２００人を魅了した。
　指揮者は３月まで神奈川フィルハーモニー管弦楽団で副指揮者を務めた阿部未来さん、ソリストに昨年の南日本音楽コンクールでグランプリを受賞した東京芸術大学１年の鮫島彩音さんを迎えた。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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