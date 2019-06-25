屋久島 丸分かり エコツアー会社の草分け ＹＮＡＣのミュージアム好評
(2019/06/25 22:00)
１９９３年に設立されたエコツアーガイド会社の草分け的存在「屋久島野外活動総合センター（ＹＮＡＣ＝ワイナック）」が４月に開設したミュージアムが、地元で評判を呼んでいる。長年のガイド経験と研究活動を踏まえ、自然や地域の暮らし、文化などさまざまな視点から屋久島を紹介している。
展示コーナーに見入る来場者＝屋久島町安房のＹＮＡＣミュージアム
ＹＮＡＣ代表の松本毅さん（６１）は「観光客だけでなく、島の人々にも屋久島のことをもっと知ってほしいと思い、ミュージアムを開設した。気軽に立ち寄ってほしい」と話している。入館無料。ＹＮＡＣ＝0120(993)272。
（記事全文は２６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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