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屋久島 丸分かり　エコツアー会社の草分け ＹＮＡＣのミュージアム好評

(2019/06/25 22:00)
展示コーナーに見入る来場者＝屋久島町安房のＹＮＡＣミュージアム
　１９９３年に設立されたエコツアーガイド会社の草分け的存在「屋久島野外活動総合センター（ＹＮＡＣ＝ワイナック）」が４月に開設したミュージアムが、地元で評判を呼んでいる。長年のガイド経験と研究活動を踏まえ、自然や地域の暮らし、文化などさまざまな視点から屋久島を紹介している。
　ＹＮＡＣ代表の松本毅さん（６１）は「観光客だけでなく、島の人々にも屋久島のことをもっと知ってほしいと思い、ミュージアムを開設した。気軽に立ち寄ってほしい」と話している。入館無料。ＹＮＡＣ＝0120(993)272
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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