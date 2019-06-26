核兵器の廃絶訴え平和行進 　鹿児島市を出発

(2019/06/26 06:30)

核兵器廃絶を訴え、鹿児島市役所前を出発する平和行進参加者ら＝鹿児島市名山町

核兵器のない世界を目指して全国を巡る「原水爆禁止国民平和大行進」が２５日、鹿児島県本土をスタートした。鹿児島市では市民団体関係者約８０人が、横断幕やのぼり旗を手に廃絶を訴えて歩いた。８月に原水爆禁止世界大会がある広島、長崎に向けた１１コースのリレーの一環。沖縄を出発し、徳之島や奄美大島を経て本土入りした。７月１０日まで県内を回り、各自治体に核兵器全面禁止・廃絶の推進を要請。熊本へつなぐ。