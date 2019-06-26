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Ｇ20大阪サミットに合わせ警備強化 警察犬もパトロール　鹿児島県警

(2019/06/26 13:00)
警察犬を連れてパトロールする警察官＝霧島市の鹿児島空港
　２８、２９日に大阪市で開かれる２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０大阪サミット）に合わせ、鹿児島県警は空港や主要駅で警戒を強化している。２５日、霧島市の鹿児島空港で警察犬ドリル号とパトロールし、不審者や不審物がないか目を光らせた。
　県警警備課の鋪根重美理事官は「混雑が予想される場所は時間に余裕を持って行動を。不審者や不審物を見たら１１０番してほしい」と呼び掛けた。
（記事全文は２６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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