Ｇ20大阪サミットに合わせ警備強化 警察犬もパトロール　鹿児島県警

(2019/06/26 13:00)

警察犬を連れてパトロールする警察官＝霧島市の鹿児島空港

２８、２９日に大阪市で開かれる２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０大阪サミット）に合わせ、鹿児島県警は空港や主要駅で警戒を強化している。２５日、霧島市の鹿児島空港で警察犬ドリル号とパトロールし、不審者や不審物がないか目を光らせた。県警警備課の鋪根重美理事官は「混雑が予想される場所は時間に余裕を持って行動を。不審者や不審物を見たら１１０番してほしい」と呼び掛けた。