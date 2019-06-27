錦江町の未来語って　住民ワークショップ始まる

(2019/06/27 22:00)

錦江町や地域の未来について語る池田地区の住民ら＝錦江町城元

錦江町の未来を住民が気軽に語り合うワークショップ（体験型研修）が２５日、同町池田地区を皮切りに始まった。参加した６人が２班に分かれ、地域の魅力や課題のほか、やりたい事、理想の姿を探った。７月下旬まで計１０地区である。町は人口減が進む現状を見据え「未来づくり」に重点を置いて総合振興後期計画（２０２１～２５年度）を全面改定する。住民の「本音」を引き出し、計画に反映させる狙い。