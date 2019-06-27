TOP鹿児島のニュース 政治・経済 政治・行政

錦江町の未来語って　住民ワークショップ始まる

(2019/06/27 22:00)
錦江町や地域の未来について語る池田地区の住民ら＝錦江町城元
　錦江町の未来を住民が気軽に語り合うワークショップ（体験型研修）が２５日、同町池田地区を皮切りに始まった。参加した６人が２班に分かれ、地域の魅力や課題のほか、やりたい事、理想の姿を探った。７月下旬まで計１０地区である。
　町は人口減が進む現状を見据え「未来づくり」に重点を置いて総合振興後期計画（２０２１～２５年度）を全面改定する。住民の「本音」を引き出し、計画に反映させる狙い。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ