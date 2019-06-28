TOP鹿児島のニュース 社会 災害・防災

南九州道、通行止め解除

(2019/06/28 12:35)
南日本新聞ニュース
　大雨の影響による、南九州西回り自動車道の水引インターチェンジ（ＩＣ）－市来ＩＣの通行止めは午後０時２０分、解除された。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ