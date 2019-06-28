ハンセン病家族訴訟、国に賠償命令

(2019/06/28 14:08)

国のハンセン病強制隔離政策を巡り、患者本人だけでなく家族も深刻な差別や偏見を受けたとして、元患者の家族５６１人が国に謝罪と１人当たり５５０万円の損害賠償を求めた「ハンセン病家族訴訟」で、熊本地裁は２８日、国の責任を認め、賠償を命じた。元患者の家族が起こした集団訴訟では初めての判決。原告は国立療養所「星塚敬愛園」（鹿屋市）、「奄美和光園」（奄美市）を含む全国１３療養所の入所者の配偶者や子どもら。