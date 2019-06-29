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有馬さんら表彰　南日本写真展３０日まで

(2019/06/29 06:30)
南日本新聞社賞を受ける有馬猛さん（左）＝鹿児島市の南日本新聞会館
　第４９回南日本写真展（南日本新聞社主催）の表彰式が２８日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の同新聞社賞に輝いた南さつま市の有馬猛さん（４４）ら、特別賞と特選の４０人をたたえた。
　同展は鹿児島市立美術館で３０日まで開催。大学生・一般５００円、高校生以下無料。
（記事全文は２９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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