有馬さんら表彰 南日本写真展３０日まで
(2019/06/29 06:30)
第４９回南日本写真展（南日本新聞社主催）の表彰式が２８日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の同新聞社賞に輝いた南さつま市の有馬猛さん（４４）ら、特別賞と特選の４０人をたたえた。
南日本新聞社賞を受ける有馬猛さん（左）＝鹿児島市の南日本新聞会館
同展は鹿児島市立美術館で３０日まで開催。大学生・一般５００円、高校生以下無料。
（記事全文は２９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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