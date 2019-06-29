有馬さんら表彰　南日本写真展３０日まで

(2019/06/29 06:30)

南日本新聞社賞を受ける有馬猛さん（左）＝鹿児島市の南日本新聞会館

第４９回南日本写真展（南日本新聞社主催）の表彰式が２８日、鹿児島市の南日本新聞会館であった。最高賞の同新聞社賞に輝いた南さつま市の有馬猛さん（４４）ら、特別賞と特選の４０人をたたえた。同展は鹿児島市立美術館で３０日まで開催。大学生・一般５００円、高校生以下無料。