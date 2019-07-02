都城盆地の食文化を後世へ 郷土料理本人気 女性グループ「知恵袋」
(2019/07/02 13:00)
宮崎県三股町、都城市、曽於市の女性でつくるグループ「盆地の知恵袋」が３月末に初出版した「都城盆地の郷土料理」が人気を集めている。４、５月に増刷した各３００冊もすぐに売れ、これまでに１０００部を完売。森秋生（あきみ）会長（７３）＝三股町餅原＝のもとには「こんな本を待っていた」「都城盆地の宝だ」という電話や手紙が続々と届いている。
「都城盆地の郷土料理」を出版した「盆地の知恵袋」の森秋生会長（右）と肝付ルミ子副会長＝曽於市末吉
Ａ４判、１２７ページ。１冊１５００円（税込み）。本の購入、問い合わせは森会長＝0986(52)2898。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 都城盆地の食文化を後世へ 郷土料理本人気 女性グループ「知恵袋」 (07/02 13:00)
- 徳之島町長選が告示 (07/02 12:03)
- ３日から猛烈な雨、災害の危険迫る (07/02 11:54)
- 高速道の通行止め解除 (07/02 08:58)
- 千日町再開発ビル完成９カ月遅れ ２２年春開業目指す 鹿児島市 (07/02 06:30)
- ＪＡＬ奄美大島－鹿児島線 就航55周年 (07/01 23:00)
- 薄削りの技競う 宮之城高技専で鉋大会 (07/01 22:00)
- SAKUサクッ！きんかんハーフ連覇 南さつま市ふるさと産品コンクール (07/01 20:00)
- 国道３号、通行止め解除 (07/01 18:00)
- 九州新幹線、指宿枕崎線で運転再開 (07/01 15:28)
- ７０代女性が死亡、自宅に土砂流入 鹿児島市 (07/01 14:19)
- 九州新幹線、再び運転見合わせ (07/01 13:51)
- 不発弾の処理完了 住民１１００人避難 薩摩川内市街地 (07/01 13:00)
- 国道２２０号、通行可能に (07/01 12:54)
- いちき串木野で避難指示 (07/01 09:49)
- 大雨で交通に乱れ (07/01 09:36)
- 救助女性、命に別条なし 鹿児島市本城町 (07/01 08:37)
- 薩摩、大隅で大雨 土砂災害に厳重警戒 (07/01 08:13)
- 松本零士さん トークショーで鹿児島愛語る 鹿児島市・山形屋 (07/01 06:30)
- 島の思い出つくってね 口之島小中学校に一輪車や竹馬寄贈 (06/30 23:00)
- 先生はおばあちゃん 小学校の家庭科で地域貢献 溝辺のデイ事業所 (06/30 22:00)
- 24時間対応の救急診療所開院 医療過疎改善に期待 曽於 (06/30 20:00)
- 不発弾処理が終了 薩摩川内市 (06/30 12:04)
- 「砂丘ブドウ」たわわ 南さつま・加世田 (06/30 11:00)
- 不発弾処理始まる 薩摩川内市 (06/30 10:42)
- ハンセン病家族訴訟「国は判決受け入れて」 鹿屋市星塚敬愛園で勝訴説明会 (06/30 06:30)
- ワイン専門家養成機関の講師 鹿児島招請へ 焼酎輸出拡大小委員会 (06/29 23:00)
- 移動スーパー営業開始 徳之島町 (06/29 22:00)
- 鹿児島Ｕ 新潟に１－３ (06/29 21:00)
- 「想いの湊」 いちき串木野市のＰＲポスター完成 (06/29 20:00)