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都城盆地の食文化を後世へ 郷土料理本人気　女性グループ「知恵袋」

(2019/07/02 13:00)
「都城盆地の郷土料理」を出版した「盆地の知恵袋」の森秋生会長（右）と肝付ルミ子副会長＝曽於市末吉
　宮崎県三股町、都城市、曽於市の女性でつくるグループ「盆地の知恵袋」が３月末に初出版した「都城盆地の郷土料理」が人気を集めている。４、５月に増刷した各３００冊もすぐに売れ、これまでに１０００部を完売。森秋生（あきみ）会長（７３）＝三股町餅原＝のもとには「こんな本を待っていた」「都城盆地の宝だ」という電話や手紙が続々と届いている。
　Ａ４判、１２７ページ。１冊１５００円（税込み）。本の購入、問い合わせは森会長＝0986(52)2898
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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