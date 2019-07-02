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千日町再開発ビル完成９カ月遅れ　２２年春開業目指す　鹿児島市

(2019/07/02 06:30)
解体工事が進む千日町１．４番街区＝鹿児島市東千石町から撮影
　鹿児島市議会は１日、５常任委員会を開いた。建設委員会で当局は、同市の旧タカプラ一帯で計画が進む「千日町１．４番街区再開発ビル」について、建設資材の調達遅れにより、完成が当初予定から約９カ月ずれこみ、２０２１年１２月になる見込みであることを明らかにした。２２年４月の開業を目指す。
　当局は、同ビルの来客用駐車場を呉服町２．３番街区に整備する計画も明らかにした。
　同街区は、鹿児島銀行呉服町別館や丸屋第１駐車場があるエリアで敷地面積約２４００平方メートル。新駐車場は地上７階建て（延べ面積約１万２０００平方メートル）の自走式で約４３０台分。約４００台分の駐輪場も備える。７月に駐車場の建設と運営を担う事業者を公募、基本・実施設計や既存建物の解体工事を経て、２１年６月に着工する。再開発ビルと併せて開業予定。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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