千日町再開発ビル完成９カ月遅れ　２２年春開業目指す　鹿児島市

(2019/07/02 06:30)

解体工事が進む千日町１．４番街区＝鹿児島市東千石町から撮影

鹿児島市議会は１日、５常任委員会を開いた。建設委員会で当局は、同市の旧タカプラ一帯で計画が進む「千日町１．４番街区再開発ビル」について、建設資材の調達遅れにより、完成が当初予定から約９カ月ずれこみ、２０２１年１２月になる見込みであることを明らかにした。２２年４月の開業を目指す。当局は、同ビルの来客用駐車場を呉服町２．３番街区に整備する計画も明らかにした。同街区は、鹿児島銀行呉服町別館や丸屋第１駐車場があるエリアで敷地面積約２４００平方メートル。新駐車場は地上７階建て（延べ面積約１万２０００平方メートル）の自走式で約４３０台分。約４００台分の駐輪場も備える。７月に駐車場の建設と運営を担う事業者を公募、基本・実施設計や既存建物の解体工事を経て、２１年６月に着工する。再開発ビルと併せて開業予定。