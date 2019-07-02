「志布志の夏そば」いかが ブランド化へ振る舞い盛況
(2019/07/02 22:00)
夏に食べられる新そばのブランド化に取り組む志布志市で６月３０日、「志布志の夏そばまつり」があった。無料の振る舞いには市内外から訪れた来場者が列を作り、風味豊かで新鮮な味を堪能した。
振る舞われた夏そばを受け取る来場者＝志布志市の安楽山宮神社
まつりは半年間のけがれを落とす「夏越（なご）しの大祓（おおはら）い」に合わせ、「志布志の夏そば」を食べる習慣を定着させようと官民が協力し毎年開いている。
（記事全文は３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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