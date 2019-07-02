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「志布志の夏そば」いかが　ブランド化へ振る舞い盛況

(2019/07/02 22:00)
振る舞われた夏そばを受け取る来場者＝志布志市の安楽山宮神社
　夏に食べられる新そばのブランド化に取り組む志布志市で６月３０日、「志布志の夏そばまつり」があった。無料の振る舞いには市内外から訪れた来場者が列を作り、風味豊かで新鮮な味を堪能した。
　まつりは半年間のけがれを落とす「夏越（なご）しの大祓（おおはら）い」に合わせ、「志布志の夏そば」を食べる習慣を定着させようと官民が協力し毎年開いている。
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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