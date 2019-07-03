TOP鹿児島のニュース 社会 災害・防災

国道１０号、重富－磯間が正午から通行止め

(2019/07/03 10:30)
南日本新聞ニュース
　国道１０号（姶良市重富－鹿児島市吉野町磯）は３日正午から、全面通行止め。竜ケ水地区で土砂災害の発生の恐れがあるため。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ