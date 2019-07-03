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１１市町で避難指示

(2019/07/03 19:26)
南日本新聞ニュース
　３日午後７時現在、鹿児島県内で警戒レベル４の避難指示、避難勧告が出ている自治体は次の通り。

▼避難指示（緊急）　鹿児島市、霧島市、姶良市、日置市、南さつま市、南九州市（川辺地区）、いちき串木野市、垂水市、鹿屋市、大崎町、東串良町（池之原、岩弘、川西、豊栄地区）
▼避難勧告　出水市（江内、大川内、米ノ津東、野田地区）、湧水町、薩摩川内市（甑島以外）、阿久根市、さつま町、枕崎市、南九州市（知覧、頴娃地区）、指宿市、曽於市、鹿屋市、肝付町、東串良町（柏原、川東南部、川東北部、新川西）
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