大雨情報（４日午前１０時現在）

(2019/07/04 10:39)

４日午前１０時現在、鹿児島県内で警戒レベル４の避難指示、避難勧告が出ている自治体は次の通り。▼避難指示（緊急） 鹿児島市、鹿屋市、垂水市、日置市、南さつま市、南九州市（川辺地区）▼避難勧告 指宿市、薩摩川内市（甑島以外）、曽於市、志布志市、南九州市（川辺地区以外）、肝付町交通状況は次の通り【鉄道】九州新幹線 熊本〜鹿児島中央で始発より本数減らし運行▽ＪＲ県内在来線 一部運行▽肥薩おれんじ鉄道 午前１０時以降、順次再開【高速バス】鹿児島発着の高速バスは、午前の便を中心に運休。午後の便の運行は検討中。【主な通行止め】九州自動車道 横川〜加治木▽国道１０号（姶良市重富〜鹿児島市吉野町磯）▽２２０号（垂水市牛根境〜同市二川浮津）▽２２４号（鹿児島市東桜島町）▽２２６号（南さつま市笠沙町黒瀬）▽２６９号（曽於市末吉町岩北、南大隅町佐多伊座敷）▽２７０号（日置市東市来町伊作田、同市日吉町神之川）▽５０４号（霧島市永野ＩＣ〜野坂ＩＣ、鹿屋市輝北町下百引）▽指宿スカイライン 谷山〜頴娃