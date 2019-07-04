大雨・交通状況（４日正午現在）
(2019/07/04 12:55)
【高速バス】
鹿児島発着の高速バスは午後、熊本便を除き、一部運休。
【主な通行止め】九州自動車道 溝辺〜加治木▽東九州道 末吉財部〜鹿屋串良▽国道１０号（姶良市重富〜鹿児島市吉野町磯）▽２２０号（垂水市牛根境〜同市二川浮津）▽２２４号（鹿児島市東桜島町）▽２２６号（南さつま市笠沙町黒瀬）▽２６９号（曽於市末吉町岩北）▽２７０号（同市日吉町神之川）▽５０４号（霧島市永野ＩＣ〜野坂ＩＣ、鹿屋市輝北町下百引）▽指宿スカイライン 中山〜川辺
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