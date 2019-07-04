TOP鹿児島のニュース 社会 災害・防災

大雨・交通状況（４日正午現在）

(2019/07/04 12:55)
南日本新聞ニュース
　【鉄道】九州新幹線　熊本〜鹿児島中央で始発より本数減らし運行▽ＪＲ県内在来線　運転見合わせ▽肥薩おれんじ鉄道　通常運行。
　【高速バス】
鹿児島発着の高速バスは午後、熊本便を除き、一部運休。
　【主な通行止め】九州自動車道　溝辺〜加治木▽東九州道　末吉財部〜鹿屋串良▽国道１０号（姶良市重富〜鹿児島市吉野町磯）▽２２０号（垂水市牛根境〜同市二川浮津）▽２２４号（鹿児島市東桜島町）▽２２６号（南さつま市笠沙町黒瀬）▽２６９号（曽於市末吉町岩北）▽２７０号（同市日吉町神之川）▽５０４号（霧島市永野ＩＣ〜野坂ＩＣ、鹿屋市輝北町下百引）▽指宿スカイライン　中山〜川辺
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ