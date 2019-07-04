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土砂崩れ現場で１人死亡確認

(2019/07/04 15:37)
南日本新聞ニュース
　大隅曽於地区消防組合によると、民家が土砂崩れに巻き込まれ、１人暮らしの女性が行方不明になっていた曽於市大隅町坂元の現場で、４日午後２時５０分ごろ、１人を発見した。現場で死亡を確認した。消防によると、住民の８６歳女性と家族が確認した。
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