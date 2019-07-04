参院選鹿児島選挙区３人の争いに

(2019/07/04 17:01)

４日公示の参院選で、鹿児島選挙区（改選数１）は、元霧島市長の無所属新人前田終止氏（７１）、野党統一候補の無所属新人合原千尋氏（３９）、自民現職尾辻秀久氏（７８）の３人が争うことになった。投開票は２１日。