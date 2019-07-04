交通情報（４日午後６時現在）

(2019/07/04 19:27)

【鉄道】九州新幹線 熊本〜鹿児島中央で本数減らし運行▽ＪＲ県内在来線 運転見合わせ【高速バス】鹿児島発着の高速バスは一部運休があった福岡便が通常運行に。【主な通行止め】九州自動車道 溝辺鹿児島空港〜加治木▽東九州道 末吉財部〜鹿屋串良▽国道１０号（姶良市重富〜鹿児島市吉野町磯）▽２２４号（鹿児島市東桜島町）▽２２６号（南さつま市笠沙町黒瀬）▽２６９号（曽於市末吉町岩北）▽５０４号（霧島市永野ＩＣ〜野坂ＩＣ、鹿屋市輝北町下百引）▽指宿スカイライン 中山〜川辺