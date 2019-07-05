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指宿で日本プロゴルフ開幕　豪快ショットに歓声

(2019/07/05 20:00)
トッププロや地元選手のプレーを熱心に見つめるゴルフファンら＝指宿市開聞のいぶすきＧＣ
　第８７回日本プロゴルフ選手権は５日、指宿市の指宿ゴルフクラブで開幕した。２００４年以来となる鹿児島での男子プロツアー開催に県内外のゴルフファン約１５００人が詰め掛け、トップ選手のプレーに声援を送った。
　池村寛世（志布志市出身）や稲森佑貴（鹿児島市出身）ら鹿児島ゆかりの選手６人が出場。開聞岳を背に豪快なティーショットを放つなど会場を沸かせ、バーディーパットを決めるとファンから大きな拍手が送られた。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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