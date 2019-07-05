楠隼中生２人、米国の宇宙キャンプへ 東京で壮行会
(2019/07/05 22:00)
肝付町の楠隼中学校の生徒２人が７～１２日、米国の国立宇宙ロケットセンターで開かれるスペースキャンプに参加する。５日、都内で壮行会があり、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）や宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の職員らが「友達をたくさんつくって」と激励した。
記念撮影する楠隼中の教員や生徒たち＝東京・千代田区
３年の川口拓真さん、２年の竹尾健さんが参加し、理科教員の西丸松美さん（５１）が同行する。日本からは青森、石川県の中学生各２人も参加する。
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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