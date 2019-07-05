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楠隼中生２人、米国の宇宙キャンプへ　東京で壮行会

(2019/07/05 22:00)
記念撮影する楠隼中の教員や生徒たち＝東京・千代田区
　肝付町の楠隼中学校の生徒２人が７～１２日、米国の国立宇宙ロケットセンターで開かれるスペースキャンプに参加する。５日、都内で壮行会があり、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）や宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の職員らが「友達をたくさんつくって」と激励した。
　３年の川口拓真さん、２年の竹尾健さんが参加し、理科教員の西丸松美さん（５１）が同行する。日本からは青森、石川県の中学生各２人も参加する。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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