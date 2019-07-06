九州道溝辺―加治木が通行再開 鹿児島大雨
(2019/07/06 13:00)
記録的な大雨で土砂崩れが起き、一部区間が通行止めになっていた九州自動車道溝辺鹿児島空港インターチェンジ（ＩＣ）－加治木ＩＣは、復旧工事が進み６日朝から通行を再開する。ＪＲ日豊線（南宮崎－鹿児島）も始発から運転を再開する。
通行止めが解除された国道１０号を走る車（画像は一部加工しています）＝鹿児島市吉野町
九州自動車道は２カ所でのり面が崩れ、道路に流出した土砂の撤去にめどがついた。一部区間は片側１車線の対面通行で５０キロの速度規制になる。
指宿スカイライン中山ＩＣ－谷山ＩＣの通行止めも６日朝に解除される見込み。
（記事全文は６日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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