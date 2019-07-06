阿久根で海開き 親子ら歓声
(2019/07/06 22:00)
阿久根市脇本の脇本、西目の大川島、阿久根大島の３海水浴場が６日、海開きした。阿久根大島を除く２海水浴場で、安全祈願式が行われた。
波打ち際ではしゃぐ子どもたち＝阿久根市の脇本海水浴場
脇本海水浴場では式が終わるのを待って、数組の親子連れらが海に入り、寄せ来る波に歓声を上げる光景が見られた。
（記事全文は７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 阿久根で海開き 親子ら歓声 (07/06 22:00)
- 2021年めどに甑島振興局を上甑支所に設置 薩摩川内市が住民説明会 (07/06 20:00)
- 枕崎民家強盗、容疑の男逮捕 (07/06 14:29)
- 九州道溝辺―加治木が通行再開 鹿児島大雨 (07/06 13:00)
- 児童クラブ 夏休み控え人手不足深刻 鹿児島市、２５％が求人中 (07/06 06:30)
- 楠隼中生２人、米国の宇宙キャンプへ 東京で壮行会 (07/05 22:00)
- 最高裁回答「立件せず」 大崎事件弁護団会見 (07/05 21:38)
- 指宿で日本プロゴルフ開幕 豪快ショットに歓声 (07/05 20:00)
- ごみリサイクル 大崎、志布志に海外視察続々 (07/05 13:00)
- 磯・竜ケ水の避難指示解除 (07/05 11:30)
- 東九州自動車道の通行止め解除 (07/05 11:06)
- 国道１０号通行止め解除へ (07/05 10:43)
- 曽於で土砂崩れ１人死亡 鹿屋総雨量９００ミリ 鹿児島大雨 (07/05 06:30)
- 鹿児島の３陣営 大雨影響、控え目出陣 参院選公示 (07/04 23:00)
- 鹿児島市指定１８７避難所に３４５３人 ２カ所で定員超え 鹿児島大雨 (07/04 22:00)
- 交通情報（午後８時現在） (07/04 20:21)
- 昭和の町並みを一望 さつまで鳥瞰図展 (07/04 20:00)
- 交通情報（４日午後６時現在） (07/04 19:27)
- 磯・竜ケ水除き避難指示解除 鹿児島市 (07/04 18:37)
- 参院選鹿児島選挙区３人の争いに (07/04 17:01)
- 交通情報（４日午後４時現在） (07/04 16:28)
- 土砂崩れ現場で１人死亡確認 (07/04 15:37)
- 交通情報（４日午後２時現在） (07/04 14:15)
- スタントマンが事故の怖さ実演 甲南高で交通安全教室 鹿児島市 (07/04 13:00)
- 大雨・交通状況（４日正午現在） (07/04 12:55)
- 鹿児島選挙区３人が届け出 (07/04 12:00)
- 大雨情報（４日午前１０時現在） (07/04 10:39)
- 曽於で土砂崩れ、１人不明 (07/04 10:20)
- 種子島宇宙センターにＨ２Ｂロケット８号機搬入 (07/04 06:30)
- 佐多岬沖で流した瓶ハワイで発見、９年ぶり返信 鹿屋高・浜田さんへ (07/03 23:00)