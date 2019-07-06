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阿久根で海開き　親子ら歓声

(2019/07/06 22:00)
波打ち際ではしゃぐ子どもたち＝阿久根市の脇本海水浴場
　阿久根市脇本の脇本、西目の大川島、阿久根大島の３海水浴場が６日、海開きした。阿久根大島を除く２海水浴場で、安全祈願式が行われた。
　脇本海水浴場では式が終わるのを待って、数組の親子連れらが海に入り、寄せ来る波に歓声を上げる光景が見られた。
（記事全文は７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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