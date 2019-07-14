ミサイル部隊防護手順確認 陸自、奄美で共同訓練
(2019/07/14 13:00)
陸上自衛隊は１３日、今春開設した奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）で、同駐屯地に配備されている中距離地対空誘導ミサイル（中ＳＡＭ）部隊の防護訓練を初めて実施し、一部を報道陣に公開した。奄美駐屯地での訓練は１４日まで。
ミサイル発射装置車を防護する隊員＝奄美市名瀬大熊の陸上自衛隊奄美駐屯地
有事の際の部隊展開を担う「機動師団」へ３月改編した東北方面隊第６師団の第２２即応機動連隊（宮城県）との共同訓練で、計約４０人が参加。中ＳＡＭ発射装置車を装甲車で防護しながら目的地まで移動させ、周囲の安全確保と発射準備を整えるまでの手順や連携を確認した。
（記事全文は１４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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