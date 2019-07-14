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ミサイル部隊防護手順確認　陸自、奄美で共同訓練

(2019/07/14 13:00)
ミサイル発射装置車を防護する隊員＝奄美市名瀬大熊の陸上自衛隊奄美駐屯地
　陸上自衛隊は１３日、今春開設した奄美駐屯地（奄美市名瀬大熊）で、同駐屯地に配備されている中距離地対空誘導ミサイル（中ＳＡＭ）部隊の防護訓練を初めて実施し、一部を報道陣に公開した。奄美駐屯地での訓練は１４日まで。
　有事の際の部隊展開を担う「機動師団」へ３月改編した東北方面隊第６師団の第２２即応機動連隊（宮城県）との共同訓練で、計約４０人が参加。中ＳＡＭ発射装置車を装甲車で防護しながら目的地まで移動させ、周囲の安全確保と発射準備を整えるまでの手順や連携を確認した。
（記事全文は１４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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