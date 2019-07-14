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薬膳食材８０種、牧園に専門店オープン　

(2019/07/14 20:00)
さまざまな薬膳食材が並ぶ店内＝霧島市牧園町宿窪田
　霧島市牧園町宿窪田に、薬膳食材の専門店「薬膳小町」がオープンした。市内の自社農園で栽培した食材を含む約８０種を販売。牧園出身で国際薬膳師の永峯真一さん（４２）が、客一人一人の体の状態に合わせた組み合わせを提案する。永峯さんは「霧島から薬膳を発信し、健康づくりの手助けができればうれしい」と話す。
　営業時間は午前１０時～午後５時。日曜定休。電話＝0995(76)1185
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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