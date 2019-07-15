花に親しんで　若手農家が生け花教室　鹿屋市

(2019/07/15 23:00)

思い思いに草花を生ける参加者＝鹿屋市の県大隅地域振興局

鹿屋市の県大隅地域振興局で１０日、フラワーアレンジメント教室があった。若手花農家でつくる肝属花き振興会青年部が、花に親しんでもらおうと開いた。約３０人が参加し、部員らが用意した草花を使って思い思いの作品に仕上げた。夏と冬の年２回開催しており、３２回目。中辻友成会長（３３）＝鹿屋市＝は「花離れが進み、消費は落ちている。実際に花を触って良さを感じてほしい」と狙いを話す。