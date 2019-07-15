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花に親しんで　若手農家が生け花教室　鹿屋市

(2019/07/15 23:00)
思い思いに草花を生ける参加者＝鹿屋市の県大隅地域振興局
　鹿屋市の県大隅地域振興局で１０日、フラワーアレンジメント教室があった。若手花農家でつくる肝属花き振興会青年部が、花に親しんでもらおうと開いた。約３０人が参加し、部員らが用意した草花を使って思い思いの作品に仕上げた。
　夏と冬の年２回開催しており、３２回目。中辻友成会長（３３）＝鹿屋市＝は「花離れが進み、消費は落ちている。実際に花を触って良さを感じてほしい」と狙いを話す。
（記事全文は１５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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