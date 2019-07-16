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動物駅長、特産移動販売…尚志館高生が活性化策　志布志市議と語る会

(2019/07/16 22:00)
市議会議員を前に志布志の活性化策について発表する尚志館高校の生徒＝志布志市の同校
　志布志市の尚志館高校であった「市議会議員と語る会」で同校の生徒たちが、地元活性化の提言を発表した。特産品の移動販売車や動物駅長、アートコンクールなど自由な発想でプレゼンテーション。若者らしく、写真共有アプリのインスタグラムや会員制交流サイト（ＳＮＳ）の活用もアピールした。議員は「斬新なアイデアばかり」と感心していた。
（記事全文は１７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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