３０００人、笑った 泣いた 三遊亭圓歌襲名披露公演・鹿児島市
(2019/07/17 06:30)
落語家の三遊亭歌之介改め四代目「三遊亭圓歌」＝錦江町出身＝の襲名披露公演が１５日、鹿児島市の宝山ホールであり、昼夜公演合わせ約３０００人が話芸を楽しんだ。
創作落語を表情豊かに披露する三遊亭圓歌＝鹿児島市の宝山ホール
昼の部では師匠との思い出を語り、母親との心温まる逸話をもとにした創作落語「母のアンカ」で笑いと涙を誘った。夜の部では、風刺の利いた創作落語「龍馬伝」で客席を大爆笑に包んだ。
（記事全文は１７日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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