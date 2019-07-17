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３０００人、笑った 泣いた　三遊亭圓歌襲名披露公演・鹿児島市

(2019/07/17 06:30)
創作落語を表情豊かに披露する三遊亭圓歌＝鹿児島市の宝山ホール
　落語家の三遊亭歌之介改め四代目「三遊亭圓歌」＝錦江町出身＝の襲名披露公演が１５日、鹿児島市の宝山ホールであり、昼夜公演合わせ約３０００人が話芸を楽しんだ。
　昼の部では師匠との思い出を語り、母親との心温まる逸話をもとにした創作落語「母のアンカ」で笑いと涙を誘った。夜の部では、風刺の利いた創作落語「龍馬伝」で客席を大爆笑に包んだ。
（記事全文は１７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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