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屋久島観光 変化を学ぶ　地元高校生に特別授業

(2019/07/17 22:00)
特別授業を受ける生徒たち＝屋久島町宮之浦の屋久島高校
　屋久島町の屋久島高校で１１日、屋久島を多角的に考える特別授業があった。２０年以上屋久島を研究している、国立歴史民俗博物館の柴崎茂光准教授（46）を講師に迎え、普通科環境コースの２年生６人が、自分たちの知らない屋久島を学んだ。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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