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オクラ出荷ピーク　生産量日本一の指宿

(2019/07/18 06:30)
集荷場でオクラを手際よくネットに詰める女性ら＝指宿市西方
　生産量日本一を誇る指宿市のオクラが、出荷の最盛期を迎えた。長雨の影響で収量は３～４割ほど減りそうだが、集荷場には運び込まれた取れたてのオクラが山積みに。繁忙期はお盆前まで続く。
　市内の農家約１２００戸が約３２０ヘクタールで栽培。昨年は約３７００トンを生産した。ピークはハウスと露地栽培の収穫が重なる７月中旬から。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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