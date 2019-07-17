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霧島国際音楽祭 １８日県庁で開幕演奏会　

(2019/07/17 23:00)
南日本新聞ニュース
　第４０回霧島国際音楽祭（鹿児島県など主催）は１８日開幕する。国内外で活躍する音楽家が参加し、霧島市のみやまコンセールを主会場に、離島を含む県内各地で約５０のコンサートや講習会を開く。８月４日まで。
　オープニングの「県民ふれあいコンサートｉｎ鹿児島県庁」（無料）は１８日午後０時１５分から県庁２階ロビーである。チェリストの笹沼樹さんが、エルガーの「愛の挨拶」やバッハの「無伴奏チェロ組曲第１番よりプレリュード」などを演奏する。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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