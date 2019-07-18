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天候不良で野菜値上がり傾向　鹿児島県内

(2019/07/18 13:00)
城山ストアーでキュウリを品定めする買い物客＝鹿児島市のアミュプラザ鹿児島
　全国的な天候不良で野菜の価格上昇の恐れが出ている。鹿児島県内の小売店でも一部の品に値上がりが見られる。悪天候が続けば、需要にも影響すると気をもむ声も聞かれる。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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