天候不良で野菜値上がり傾向　鹿児島県内

(2019/07/18 13:00)

城山ストアーでキュウリを品定めする買い物客＝鹿児島市のアミュプラザ鹿児島

全国的な天候不良で野菜の価格上昇の恐れが出ている。鹿児島県内の小売店でも一部の品に値上がりが見られる。悪天候が続けば、需要にも影響すると気をもむ声も聞かれる。