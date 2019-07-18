「知覧ねぷた祭」準備着々　南九州

(2019/07/18 20:00)

小型サイズのねぷたの光り方を改良した薩南工業高校情報技術科の生徒ら＝南九州市知覧町郡の同校

知覧ねぷた祭のおはやし練習で、すりがねや太鼓、笛を演奏する参加者＝南九州市知覧町郡の知覧校区公民館

南九州市の知覧まち商店街で２０日夜に開催予定の「知覧ねぷた祭」に向け、準備が進んでいる。地元の薩南工業高校は、小型ねぷたの光り方の改良に挑んだ。知覧校区公民館では、小学生から一般まで約６０人が本番に向け、おはやしの練習に励んでいる。同校情報技術科の生徒５人は近くの日本計器鹿児島製作所の協力を得て、小型サイズのねぷた１基を改良した。側面に書かれた同校の創立１１０周年を祝う文字が目立つよう、発光ダイオード（ＬＥＤ）電球が音に反応して５色に変化するように工夫した。当日が荒天の場合は、昼ごろまでに規模の縮小や中止を判断する。