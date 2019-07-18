優美な音色で開幕彩る 鹿児島県庁でロビーコンサート 霧島国際音楽祭
(2019/07/18 22:00)
１９８０年に始まり今年で第４０回を迎える霧島国際音楽祭（鹿児島県など主催）が１８日、開幕した。８月４日までの約３週間にわたり、県内各地でコンサートや講習会が開かれる。
霧島国際音楽祭の幕開けを告げる県民ふれあいコンサート＝県庁
初日は鹿児島市の県庁２階ロビーで「県民ふれあいコンサートｉｎ鹿児島県庁」が開かれ、チェリストの笹沼樹さんとピアニストの上之段祐佳さんが出演した。笹沼さんは「節目を迎える音楽祭がここから始まるというのは非常に感慨深い。楽しんでいきましょう」とあいさつ。エルガーの「愛の挨拶」などクラシックから民謡まで幅広いジャンルの８曲を演奏した。優美な音色に、詰めかけた４００人余りは大きな拍手を送った。
（記事全文は１９日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 経営哲学生き続ける 「盛和塾」最後の世界大会閉幕 (07/18 23:00)
- 優美な音色で開幕彩る 鹿児島県庁でロビーコンサート 霧島国際音楽祭 (07/18 22:00)
- 「知覧ねぷた祭」準備着々 南九州 (07/18 20:00)
- 天候不良で野菜値上がり傾向 鹿児島県内 (07/18 13:00)
- オクラ出荷ピーク 生産量日本一の指宿 (07/18 06:30)
- 霧島国際音楽祭 １８日県庁で開幕演奏会 (07/17 23:00)
- 屋久島観光 変化を学ぶ 地元高校生に特別授業 (07/17 22:00)
- 水中ドローン操縦学ぶ 志布志自動車学校で講習会 (07/17 20:00)
- エアギターに天文館熱気 鹿児島市で日本選手権 (07/17 13:00)
- ３０００人、笑った 泣いた 三遊亭圓歌襲名披露公演・鹿児島市 (07/17 06:30)
- つるし芋焼酎 製造法で特許 垂水・八千代伝酒造 (07/16 23:00)
- 動物駅長、特産移動販売…尚志館高生が活性化策 志布志市議と語る会 (07/16 22:00)
- 古旅館を交流拠点に 食堂を開店 長島の地域おこし商社 (07/16 20:00)
- 南薩地域の新規就農者励ます 知覧で集い (07/16 06:30)
- 花に親しんで 若手農家が生け花教室 鹿屋市 (07/15 23:00)
- 茶生産で国際認証取得 南大隅・花の木農場 農福連携に評価 (07/15 20:00)
- 拉致被害家族、夏祭り会場で署名募る 霧島市 (07/15 13:00)
- 大龍小５年生、手作り資料で仙巌園ガイド 鹿児島市 (07/15 06:30)
- 鹿児島市で高校生の介護技術コンテスト 開陽最優秀、九州大会へ (07/14 23:00)
- ヒマワリ見頃 長島のバレイショ畑 (07/14 22:00)
- 薬膳食材８０種、牧園に専門店オープン (07/14 20:00)
- ミサイル部隊防護手順確認 陸自、奄美で共同訓練 (07/14 13:00)
- ＪＲ日豊線一部、肥薩線が運転再開 (07/14 11:38)
- 国道１０号の通行止め解除 (07/14 11:17)
- 高速の通行止め一部解除 (07/14 10:08)
- 高速や国道１０号通行止め 鹿県内交通に乱れ (07/14 08:42)
- ごう音響かせ 浅草で火縄銃試射 (07/14 06:30)
- 青空の下、海水浴 奄美 梅雨明け 平年より１４日遅く (07/13 23:00)
- 巨大骨格に圧倒 大恐竜展開幕 鹿児島市の黎明館 (07/13 22:00)
- 鹿児島Ｕ 大宮に０－６ (07/13 20:58)