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経営哲学生き続ける 「盛和塾」最後の世界大会閉幕

(2019/07/18 23:00)
稲盛和夫塾長の講話が代読される最後の盛和塾世界大会＝横浜市のパシフィコ横浜
　京セラ創業者の稲盛和夫名誉会長（８７）＝鹿児島市出身＝が経営哲学を指南する勉強会「盛和塾」の最後の世界大会は１８日、横浜市で閉幕した。塾長の稲盛氏は体調への配慮から欠席した。講話は関係者が代読し「会社を健全な発展に導き、一人でも多くの人を幸せにする経営者の使命に変わりはない」と呼び掛けた。
　盛和塾は１９８３年に京都の若手経営者らで始め、国内外１０４塾約１万５０００人に広がった。昨年１２月、稲盛氏が解散を発表。大会には出席予定だったが「大事を取りたい」と急きょ見送った。今回は２７回目で、６カ国・地域から約４８００人が参加した。
（記事全文は１９日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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