経営哲学生き続ける 「盛和塾」最後の世界大会閉幕

(2019/07/18 23:00)

稲盛和夫塾長の講話が代読される最後の盛和塾世界大会＝横浜市のパシフィコ横浜

京セラ創業者の稲盛和夫名誉会長（８７）＝鹿児島市出身＝が経営哲学を指南する勉強会「盛和塾」の最後の世界大会は１８日、横浜市で閉幕した。塾長の稲盛氏は体調への配慮から欠席した。講話は関係者が代読し「会社を健全な発展に導き、一人でも多くの人を幸せにする経営者の使命に変わりはない」と呼び掛けた。盛和塾は１９８３年に京都の若手経営者らで始め、国内外１０４塾約１万５０００人に広がった。昨年１２月、稲盛氏が解散を発表。大会には出席予定だったが「大事を取りたい」と急きょ見送った。今回は２７回目で、６カ国・地域から約４８００人が参加した。