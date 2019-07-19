障害者に恩返し　ワッペン収益を寄付　プロボウラー日置さん

(2019/07/19 13:00)

自らのイラストが入ったチャリティーワッペンを持つプロボウラーの日置秀一さん＝鹿児島市山下町

鹿児島市山之口町のプロボウラー日置（へき）秀一さん（３５）＝Ｔ－ＭＡＸボウル所属＝が、昨秋の大会優勝を機に作ったチャリティーワッペンの収益金を市社会福祉協議会（山下町）に寄付した。公式戦では９年ぶりの優勝。大会で障害者に声援を受けた恩返しに企画した。「体の不自由な人の役に立ててもらうとともに、ボウリングへの関心も高まればうれしい」と話す。大会は昨年９月に京都で開かれた「ＭＫチャリティカップ」。収益の一部は福祉施設に寄付される仕組みで、車いす利用者らが招待されていた。