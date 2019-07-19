カノコユリ 風に揺れ 阿久根市の鉄道築堤
(2019/07/19 20:00)
阿久根市大川尻無区の肥薩おれんじ鉄道の築堤でカノコユリが見頃を迎えている。大きく反り返った花弁が赤紫のまだら模様と白とのグラデーションで彩られ、夏風にそよいで揺れる。
肥薩おれんじ鉄道の築堤を彩るカノコユリ＝阿久根市大川
近くに住む大田常市さん（８７）が２０年ほど前から、自生していたものを株分けして増やした。薩摩大川駅から薩摩川内市方面に約１キロ。鉄橋を渡りすぐの東側の築堤を覆うように咲く。大田さんは「年を取って手入れが追いつかず花の出来が今ひとつだが、多くの人に見てもらいたい」と笑顔を見せる。
（記事全文は２０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- カノコユリ 風に揺れ 阿久根市の鉄道築堤 (07/19 20:00)
- 障害者に恩返し ワッペン収益を寄付 プロボウラー日置さん (07/19 13:00)
- 加治木工高生が電子灯籠製作 六月灯で披露 姶良・精矛神社 (07/19 06:30)
- 経営哲学生き続ける 「盛和塾」最後の世界大会閉幕 (07/18 23:00)
- 優美な音色で開幕彩る 鹿児島県庁でロビーコンサート 霧島国際音楽祭 (07/18 22:00)
- 「知覧ねぷた祭」準備着々 南九州 (07/18 20:00)
- 天候不良で野菜値上がり傾向 鹿児島県内 (07/18 13:00)
- オクラ出荷ピーク 生産量日本一の指宿 (07/18 06:30)
- 霧島国際音楽祭 １８日県庁で開幕演奏会 (07/17 23:00)
- 屋久島観光 変化を学ぶ 地元高校生に特別授業 (07/17 22:00)
- 水中ドローン操縦学ぶ 志布志自動車学校で講習会 (07/17 20:00)
- エアギターに天文館熱気 鹿児島市で日本選手権 (07/17 13:00)
- ３０００人、笑った 泣いた 三遊亭圓歌襲名披露公演・鹿児島市 (07/17 06:30)
- つるし芋焼酎 製造法で特許 垂水・八千代伝酒造 (07/16 23:00)
- 動物駅長、特産移動販売…尚志館高生が活性化策 志布志市議と語る会 (07/16 22:00)
- 古旅館を交流拠点に 食堂を開店 長島の地域おこし商社 (07/16 20:00)
- 南薩地域の新規就農者励ます 知覧で集い (07/16 06:30)
- 花に親しんで 若手農家が生け花教室 鹿屋市 (07/15 23:00)
- 茶生産で国際認証取得 南大隅・花の木農場 農福連携に評価 (07/15 20:00)
- 拉致被害家族、夏祭り会場で署名募る 霧島市 (07/15 13:00)
- 大龍小５年生、手作り資料で仙巌園ガイド 鹿児島市 (07/15 06:30)
- 鹿児島市で高校生の介護技術コンテスト 開陽最優秀、九州大会へ (07/14 23:00)
- ヒマワリ見頃 長島のバレイショ畑 (07/14 22:00)
- 薬膳食材８０種、牧園に専門店オープン (07/14 20:00)
- ミサイル部隊防護手順確認 陸自、奄美で共同訓練 (07/14 13:00)
- ＪＲ日豊線一部、肥薩線が運転再開 (07/14 11:38)
- 国道１０号の通行止め解除 (07/14 11:17)
- 高速の通行止め一部解除 (07/14 10:08)
- 高速や国道１０号通行止め 鹿県内交通に乱れ (07/14 08:42)
- ごう音響かせ 浅草で火縄銃試射 (07/14 06:30)