姉妹県対戦 マスコットも「負けられない」 鹿児島ユナイテッドＦＣ
(2019/07/19 22:00)
サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２０日、鹿児島市の白波スタジアムで岐阜と戦う。１９日、同市の南日本新聞社を岐阜のマスコットキャラクター・ギッフィー＝写真左＝と鹿児島Ｕのゆないくー＝同右＝が訪れた。
ゆないくーとギッフィー
姉妹県同士の戦いとあって、互いに「負けられない」とバチバチの雰囲気。３月の対戦は０－０で引き分けだった。ギッフィーが「勝利しか見ていない」と言えば、ゆないくーは「取りあえず勝つ」と強気の様子。
（記事全文は２０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）
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