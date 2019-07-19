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姉妹県対戦　マスコットも「負けられない」 鹿児島ユナイテッドＦＣ

(2019/07/19 22:00)
ゆないくーとギッフィー
　サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２０日、鹿児島市の白波スタジアムで岐阜と戦う。１９日、同市の南日本新聞社を岐阜のマスコットキャラクター・ギッフィー＝写真左＝と鹿児島Ｕのゆないくー＝同右＝が訪れた。
　姉妹県同士の戦いとあって、互いに「負けられない」とバチバチの雰囲気。３月の対戦は０－０で引き分けだった。ギッフィーが「勝利しか見ていない」と言えば、ゆないくーは「取りあえず勝つ」と強気の様子。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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