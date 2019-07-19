“旅する画家” ドービニー展開幕　鹿児島市立美術館

(2019/07/19 23:00)

のどかな水辺を描いた作品に見入る来場者＝鹿児島市立美術館

１９世紀に活躍した“旅する画家”を紹介する「シャルル＝フランソワ・ドービニー展～印象派への架け橋」（南日本新聞社など主催）が１９日、鹿児島市立美術館で開幕した。印象派に先駆け、外光の中で自然を描いた美しい絵に、来場者は心を癒やされていた様子だった。フランス・バルビゾン派を代表するドービニー（１８１７～７８年）は、ピサロやモネなど印象派の画家にも影響を与えた。船をアトリエとし旅をしながら、水辺の景色を数多く描いた。９月１日まで。７月２２、２９日、８月５、１６、１９日は休館。一般１０００円、高大生８００円、小中生６００円。