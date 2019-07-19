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“旅する画家” ドービニー展開幕　鹿児島市立美術館

(2019/07/19 23:00)
のどかな水辺を描いた作品に見入る来場者＝鹿児島市立美術館
　１９世紀に活躍した“旅する画家”を紹介する「シャルル＝フランソワ・ドービニー展～印象派への架け橋」（南日本新聞社など主催）が１９日、鹿児島市立美術館で開幕した。印象派に先駆け、外光の中で自然を描いた美しい絵に、来場者は心を癒やされていた様子だった。
　フランス・バルビゾン派を代表するドービニー（１８１７～７８年）は、ピサロやモネなど印象派の画家にも影響を与えた。船をアトリエとし旅をしながら、水辺の景色を数多く描いた。
　９月１日まで。７月２２、２９日、８月５、１６、１９日は休館。一般１０００円、高大生８００円、小中生６００円。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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