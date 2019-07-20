こうのとり８号機公開　種子島宇宙センター

(2019/07/20 13:00)

公開された「こうのとり８号機」＝南種子町の種子島宇宙センター

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１９日、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を運ぶ無人補給機「こうのとり」（ＨＴＶ）８号機を、種子島宇宙センター（南種子町）で報道陣に公開した。今秋にもＨ２Ｂロケット８号機で打ち上げられる。こうのとりは全長約１０メートル、直径約４．４メートルの円筒形。食料や生活物資、バッテリー、各種実験装置のほか、初搭載となる「窒素／酸素タンク」など約５．４トンを運搬する。