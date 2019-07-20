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こうのとり８号機公開　種子島宇宙センター

(2019/07/20 13:00)
公開された「こうのとり８号機」＝南種子町の種子島宇宙センター
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１９日、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を運ぶ無人補給機「こうのとり」（ＨＴＶ）８号機を、種子島宇宙センター（南種子町）で報道陣に公開した。今秋にもＨ２Ｂロケット８号機で打ち上げられる。
　こうのとりは全長約１０メートル、直径約４．４メートルの円筒形。食料や生活物資、バッテリー、各種実験装置のほか、初搭載となる「窒素／酸素タンク」など約５．４トンを運搬する。
（記事全文は２０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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