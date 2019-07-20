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鹿児島Ｕホーム岐阜戦　雷雨のため中止

(2019/07/20 17:49)
南日本新聞ニュース
　サッカーＪ２・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２０日、白波スタジアムで対戦予定だった岐阜戦を、雷雨のため中止すると発表した。同試合の代替日程は未定。

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

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