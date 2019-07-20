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未就学児が刺される　出水

(2019/07/20 18:40)
南日本新聞ニュース
　出水署によると、２０日午後４時ごろ、「出水市で未就学の男児が刺された」と通報があった。男児は病院に搬送され、容体やけがの程度は不明。
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