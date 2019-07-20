男児刺した男の身柄確保　出水

(2019/07/20 19:19)

出水署と県警捜査１課は２０日、出水市で男児を刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いで、５０代男の身柄を確保した。同署と同課によると、男は男児の親族とみられる。男児の容体やけがの程度は不明。