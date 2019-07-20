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子ども食堂の現状知って　南さつま・万世中保護者ら勉強会

(2019/07/20 22:00)
崎山尚子さん（中央）と料理を作る保護者ら＝南さつま市の万世中学校
　子ども食堂について学ぶ勉強会が１３日、南さつま市の万世中学校であった。子ども食堂を市内２カ所で月１回ずつ開くＮＰＯ法人「てしおて」の崎山尚子代表（５６）が、家庭教育学級の保護者ら１３人に、活動内容や現状を話した。
　崎山さんは、目的や参加人数の増加、活動を応援する住民らから食材を一部、提供してもらい成り立っている現状を説明。調理や皿洗いを手伝うボラティアの確保など、運営面の苦労も伝えた。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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