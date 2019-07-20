威勢良くソイヤッ　「おぎおんさぁ」開幕　鹿児島市

(2019/07/20 23:00)

雨の中、威勢のいい掛け声を上げながら練り歩く女みこし＝鹿児島市東千石町

鹿児島市の夏を彩る「おぎおんさぁ」が２０日、天文館一帯で始まった。雨の中、宵祭があり、７基のみこしがにぎやかに繁華街を練り歩いた。みこしは八坂神社の境内を出て巡行。約１０００人が「ソイヤッ、ソイヤッ」と威勢のいい声を響かせた。２１日の本祭は午前１１時から中央公園で発幸祭。総勢３０００人のご神幸行列は午前１１時２０分から。高見馬場－朝日通の電車通りは午前１１時半～午後３時半に歩行者天国になる。