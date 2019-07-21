TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術

おぎおんさぁ本祭中止

(2019/07/21 10:38)
南日本新聞ニュース
　鹿児島市で２１日、開催予定だった「おぎおんさぁ本祭」は雨のため、中止となった。歩行者天国などの交通規制も行われない。鹿児島おぎおんさぁ振興会事務局（鹿児島商工会議所内）＝０９９（２２５）９５３４。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ