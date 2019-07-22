枕崎国際芸術賞展が開幕
(2019/07/22 06:30)
第２回枕崎国際芸術賞展（枕崎市など主催）が２１日、同市の南溟館で始まった。国内外からの応募９４５点から選ばれた、平面・立体の入賞入選作７８点が並ぶ。
個性あふれる作品を鑑賞する来場者＝枕崎市山手町の南溟館
審査員の日本画家、千住博さん（６１）の講演会もあり、「（上位作品は）混沌や切実さ、生命を感じさせ大変見事」と評した。同展は９月１６日まで。
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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