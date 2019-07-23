ビアガーデンで地域おこし 薩摩川内・峰山地区
(2019/07/23 20:00)
薩摩川内市峰山地区の住民有志による「やなぎやま村」（松田博正村長）が、自然観光公園柳山アグリランドでビアガーデン運営に挑戦している。８月４日までの金・土・日曜日に開ける。日没時は希望者を近くの風車公園に連れて行き、甑島方面に沈む夕日を楽しんでもらう。
住民手づくりのビアガーデンでくつろぐ人々＝薩摩川内市の柳山アグリランド
午後６時から午後８時まで。完全予約制で１日５０人まで。税込み大人４５００円、小学生以下２５００円。川内駅発着の定時無料バスを１往復運行する。同村＝0996(20)3832。
（記事全文は２４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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