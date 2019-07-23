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ビアガーデンで地域おこし　薩摩川内・峰山地区

(2019/07/23 20:00)
住民手づくりのビアガーデンでくつろぐ人々＝薩摩川内市の柳山アグリランド
　薩摩川内市峰山地区の住民有志による「やなぎやま村」（松田博正村長）が、自然観光公園柳山アグリランドでビアガーデン運営に挑戦している。８月４日までの金・土・日曜日に開ける。日没時は希望者を近くの風車公園に連れて行き、甑島方面に沈む夕日を楽しんでもらう。
　午後６時から午後８時まで。完全予約制で１日５０人まで。税込み大人４５００円、小学生以下２５００円。川内駅発着の定時無料バスを１往復運行する。同村＝0996(20)3832
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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