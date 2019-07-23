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〝学校の顔〟次代へ 戦災の正門復元　鹿工高同窓会

(2019/07/23 23:00)
復元された正門を見つめる在校生ら＝鹿児島市草牟田２丁目の鹿児島工業高校
　鹿児島工業高校（鹿児島市草牟田２丁目）の同窓会は、太平洋戦争で一部焼失した正門を復元した。今年は、現地に校舎が移設されて１００年。節目の年に、歴史ある“学校の顔”が取り戻され、卒業生から在校生へ伝統が引き継がれた。
　２０１８年度の創立１１０周年記念事業の一環。もともと正門の柱は横並びで４本あったが、戦時中に内側の２本が焼失した。残る２本の柱や壁には、機銃弾痕がある。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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